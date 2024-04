Giro en el crimen de Chiloeches: "Yeray no estaba de fiesta, estaba dentro de casa cuando mataron a su familia"

'Vamos a ver' ha podido hablar con un amigo de Yeray , que ha matizado lo que se ha contado hasta ahora y nos ha hecho saber que el joven no se encontraba de fiesta justo antes de encontrar los cuerpos sin vida en la vivienda de la familia en la urbanización Medina Azahara de Chiloeches, si no en la planta baja del interior de la vivienda mientras que sus padres y su hermana se encontraban arriba cuando entraron y los asesinaron.

"Ese chaval no se fue de fiesta, no estaba de fiesta y estaba dentro de la vivienda. Yo conozco al chaval de la urbanización y eso, y yo sé que el chaval, es un chaval tranquilo que no sale de fiesta ni nada", nos cuenta en exclusiva.