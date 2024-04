Exclusiva | El librero de Ciudad Real: "Solo disparé para asustar. A ese hombre lo trajeron aquí muero"

Ahora, 'Vamos a ver' ha podido hablar en exclusiva con él en una entrevista en la que se ha mostrado tranquilo y confiando en que pronto se conozca la verdad. "Yo tenía miedo porque no sabía si podía ser una persona o si podía ser algún artificio explosivo, por eso nunca me acerqué. Esos dos disparos y con esa precisión solo lo puede hacer un matador", asegura.

Además, repite que él no disparó y da su versión de lo ocurrido: "Le trajeron aquí muerto. Yo no me siento culpable y estoy tranquilo porque sé que saldrá la verdad", ha asegurado durante esta entrevista.