El abogado de Albert desmiente que su cliente admitiese su participación en el crimen de la Guardia Urbana: "Me ha dicho que es absolutamente falso"

Abogada de Rosa Peral: "Si Albert ha reconocido el crimen de Pedro, tendrá que explicar cómo le mató y eso afectaría a mi clienta"

Albert López estaría sorprendido por la noticia de su confesión

José Luis Bravo, abogado de Albert López: "No ha hecho ninguna confesión, ni oral ni escrita"

Multitud de medios de comunicación aseguraban este miércoles 18 de Abril que Albert López habría reconocido ante los trabajadores de la cárcel de Quatre Camins (Barcelona) el crimen de la Guardia Urbana, por el que fue condenado junto a Rosa Peral, con la intención de conseguir permisos penitenciarios, el propio protagonista habría desmentido la información.

El abogado de Albert López, sobre la noticia de confesión de su cliente: "Me dijo que no sabía de dónde podía venir algo así"

'Vamos a ver' ya anticipaba que esta noticia no podría ser verdadera y este jueves ha podido corroborarlo durante su conversación en directo con José Luis Bravo, abogado de Albert. "Me llamaron muchos periodistas diciéndome que tenían una fuente fidedigna de que Albert había confesado. Yo en ningún momento dije no tenía conocimiento y en ningún momento dije que esa confesión se hubiese podido producir, pero me esperé a hablar con él", ha querido aclarar en primer lugar.

Bravo ha contado cuál fue la conversación con Albert, en la cual le desmintió la noticia sobre su supuesta confesión del crimen: "Me desmintió absolutamente esta confesión y me dijo que no sabía de dónde podía venir algo así", ha sentenciado categóricamente.

Sobre si es condición indispensable el reconocimiento de lo que indique la sentencia para que su cliente pueda comenzar a disfrutar de ciertos beneficios penitenciarios, José Luis Bravo lo ha desmentido: "Ese es el mantra que ha repetido la representación legal de Rosa Peral, pero no es cierto y no establecido que ningún penado tenga que reconocerlo para obtenerlo. Se puede juzgar positivamente, pero no es una condición legal y la ley no lo exige2, ha explicado el abogado de Albert.