Carmen Borrego, sobre el topo que filtra informaciones de su hijo y Paola Olmedo: "Sé quién es y tiene algún interés en envenenar"

Además, la hermana de Terelu ha comentado: “Yo he oído en un plató de televisión que Paola se iba a Andorra con una nueva ilusión, al final se ha ido y ha sido con la familia. Entonces ese topo tiene algún interés en sembrar cosas que no están bien".

" Mi sobrina y yo sabemos quién es el topo. Nosotros llegamos a Málaga, abrimos la cortina de la casa y tenemos dos fotógrafos en la puerta y no les llama nadie, entonces lo de Málaga en el momento en el que se abre la casa pues saben que estamos alguna de nosotras y van, no hay más", declara Carmen.

"La suegra no ha hecho nada, lo único que ha dicho es que esta señora es la madre de mi nieto y lo será toda la vida. Si ellos tienen un topo lo siento mucho. Yo no puedo mirar al monitor cuando dicen algo de mi hijo así que, no seré yo la que diga nada malo, primero porque no sé nada y lo segundo porque no digo nada de mi familia", comenta la hermana de Terelu.