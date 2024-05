Alejandra Rubio salta en defensa de su tía Carmen Borrego ante las palabras de Raquel: "Tú no sabes lo que opina en su casa"

Raquel Arias , que compartía mesa con Alejandra en 'Así es la vida', opinaba que la relación entre Carmen Borrego y Paola Olmedo nunca ha llegado a ser buena: "En su momento ya le pregunté a Carmen que había algo que no me cuadraba cuando hablaba del tema de Paola, porque es como que la quiere defender, pero en mis adentros pienso que le cae fatal. Entonces, cuando dice que se separa de su hijo da a entender que es Paola la culpable de lo que pasa en esta relación".

Sandra Barneda, apuntaba a la propia Raquel cómo habían sentado estas palabras a Carmen Borrego: "Está muy enfadada con lo que has dicho, ella dice que jamás ha dicho que no soporta a Paola o que le cae mal". Pero Raquel Arias seguía pensando lo mismo: "Es lo que yo pienso, la vende de una manera que todo muy bien, pero luego vemos declaraciones en las que se nota que no le cae bien".