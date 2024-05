El portavoz de la Guardia Civil, sobre el error cometido en Barbate: "Creo que fue una orden política y no han dado la cara"

José Antonio Belizón, portavoz de la Asociación Unificada de Guardia Civiles en España , comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ , después de que la UCO confirmara en su último informe que la narcolancha de Kiko ‘El cabra’ no mató a los Guardias Civiles en Barbate.

“Una de las medidas de la prisión preventiva era el esclarecimiento de los hechos, ellos han aportado pruebas a través de un vídeo que no era . Habría que esperar a las pruebas periciales de las embarcaciones de Kiko con los daños causados a la de la Guardia Civil", comenta el portavoz.

"Creo que a través de sus declaraciones…se puede esclarecer más los hechos para dar con los verdaderos culpables. La investigación sigue abierta y no dudo en que la UCO encuentre al culpable, la garantía es que la prueba pericial demuestra que no es la embarcación de Kiko , es verdad que la suya presenta restos de pintura peor parece ser que fue por rozar con una boya, es compatible", asegura el portavoz.

Sobre la succión de responsabilidades de los que mandaron a los guardias a la embarcación, el portavoz explica: “Desde la asociación, se ha pedido al coronel de Cádiz una explicación y no hemos obtenido respuesta. Creo que fue una orden política y es lo que tiene, se pueden cometer errores. No entendemos porque se dio la orden, yo pienso que fue algún político y no ha dado la cara".