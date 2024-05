La reacción de Gabriela Guillén tras ser acusada en plena calle de "venir a cazar"

Tras esta frase, Gabriela Guillen respondía muy enfadada: “Perdona, perdona, perdona ¿Sabes tú de mi vida?". Tras no obtener respuesta de la mujer que la ha increpado, la ex de Bertín Osborne declaraba “¡Qué imbéciles de verdad!".

"Le voy a dar una leche a la gente... de verdad, me está entrando algo y estoy muy alterada... me está dando algo y ya me he puesto nerviosa", ha continuado diciéndole a la periodista que le preguntaba.