Vecina testigo del bebé muerto encontrado entre cubos de basura en Barajas: "Estaba morado y vestido"

“Una vecina me dijo que había un bebé en el contenedor, en el suelo, en la acera, no dentro, en una bolsa grande. Digo, pero ¿Cómo va a haber un bebé ahí? Y me dijo que sí porque el señor que recoge la basura habitualmente le dijo a esta mujer: ‘¿Está tu hijo ahí en el suelo? ¿es tu hijo? ¿Cómo voy a tener a mi hijo ahí en el suelo? Sí, que hay un niño ¿Es tu hijo?', detalla la testigo.