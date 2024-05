Cuñada y víctima del depredador sexual de Liria: "Mi sufrimiento no prescribe"

'Vamos a ver' ha podido hablar con una de las víctimas, que ahora tiene 37 años y cuyo delito, además del su hermana, habría prescrito. Durante años nadie la hizo caso y abusó de ella desde que tenía 14 años y hasta los 17. Durante ese tiempo, se limitaba a alejarse todo lo posible de él hasta que hace dos años le sorprendió con su hija de 12 meses entre las piernas: "Al verlo se me revolvió el estómago porque sé las intenciones que tiene esta persona. Le quitó al bebé y le dijo que nunca más volviese a acercarse a ella.

"Mi sufrimiento no prescribe, para mí lo que me hizo no ha prescito. Que todo haya salido a la luz y que esté en prisión por otros casos para mí es como si se hiciera justicia por el mío", sentencia esta víctima.