Familiar de los niños asesinados por su abuelo en Granada: "Ya había amenazado al padre varias veces con la escopeta"

“Todo el pueblo está consternado, no lo tenemos asimilado todavía. No tenía un carácter violento, Pepe era una persona normal, tranquilo, de una familia buena. A partir del accidente le cambio la vida y no paraba de sentirse culpable. A raíz del accidente se volvió muy cerrado, estaba apartado de la gente. L e he visto alguna vez con la bicicleta, pero no daba conversación ni nada", detalla Manuel.