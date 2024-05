Vecina del abuelo que ha matado a sus nietos y se ha suicidado en Granada: "Estaba vigilado en el entierro de su mujer, no estaba bien"

La vecina comenta que “ esta familia tuvo un accidente que lo conducía él y murieron la abuela del padre y su hija , se habrá quedado traumatizado completamente. Le hemos visto muy poco, le vimos en el velatorio de su mujer porque al de su hija no pudo ir porque estaba en Granada con ella".

"Se quedaría muy mal con todo y una persona que la tengan vigilada en el entierro de su mujer es porque no está bien, se ve que no lo había superado y así ha hecho…una desgracia muy grande porque los niños no tenían culpa de nada. Esto es una tragedia por todos lados que viene a raíz del accidente, tendría que haber dejado a los niños tranquilos", ha contado la vecina.