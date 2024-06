Kike Calleja responde a Ángel Cristo jr: "Os estáis pasando de la raya. Esto no es una barra libre de insultos y descalificaciones"

Kike Calleja: "Que sigan, que ya tomaré las medidas necesarias"

Ángel Cristo jr. se volvía a sentar en '¡De viernes!' para hablar de la relación con su madre, Bárbara Rey, y con su hermana. El exsuperviente contaba los dramáticos momentos que vivió durante su infancia debido a las adicciones de su padre, el domador Ángel Cristo. Además, atacó duramente a Kike Calleja, asegurando que un simple comentario suyo sobre una relación de amistad especial que su chica tuvo hace años con Finito de Córdoba, acabó convirtiéndose en una bomba de relojería que estallaría, en parte, por culpa del colaborador.

Este lunes, Kike Calleja ha respondido en 'Vamos a ver' a Ángel Cristo jr. "No necesito descalificar a nadie para hablar de nada y cada uno se retrata con sus intervenciones en televisión. No voy a entrar en ninguna guerra ni en ninguna polémica porque no me interesáis. Están pasándose ya y esto no es una barra libre de insultos y de descalificaciones. Los únicos que mentís soy vosotros y el que sacó el tema de la amistad de Finito y de su mujer fue él", ha comenzado Calleja.

"No voy a permitir que me sigan utilizando y no voy a hablar más de este tema. Que sigan, que ya tomaré los cauces necesarios. Me dice machista un tío que ha llamado indigente mental a una compañera o ha dicho que las mujeres pisan a los hombres", ha concluido el colaborador.

Ángel opina que Kike es "un machista que denigra a las mujeres" y que inventó un desagradable rumor sobre su mujer

No es ningún secreto la mala relación que existe entre Ángel Cristo y el periodista Kike Calleja y prueba de ello son sus enfrentamientos durante el concurso. Sin embargo, las palabras más duras de Ángel hacia Kike se han producido con el hijo de Bárbara Rey ya fuera del concurso. Ángel acusa a Kike de ser la persona que, con mala intención, provocó la mala relación entre él y Arantxa del Sol:

"Kike sabía de esa amistad especial de mi mujer con Finito hace 27 años, a él le parecía que no tenía importancia, que a nadie le iba a importar. Después de un montón de días de convivencia él lo comentaba entre los concursantes y yo le dije que eso era una tontería, que solo había sido una amistad, por eso él se inventa que hacía ocho meses Ana y Finito habían tenido un encuentro, porque eso da mucho más morbo, dar a entender que yo soy un cornudo y me han engañado, y que Ana es una puta. Kike lo que hace es pisar a la gente, porque a la cara no se atreve a decirme a mí esas cosas, juega con las familias inventando rumores falsos".