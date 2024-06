Vecina de la secta destructiva de Escatrón, Zaragoza: "El niño nunca ha ido al colegio, nos han tenido engañados"

“Era una familia normal y corriente, sí que es verdad que él era el más atento con todo, ellas iban más a su bola y eran más independientes. Él era como el líder y muy amable, no pensábamos que tenían esto entre manos", detalla la vecina.

“Sabíamos que él iba y venía de Barcelona los fines de semana a hacer terapia y el resto de la semana hacían vida aquí. Hace tres semanas pidió dinero a más de una persona y no se lo daban. Eran una familia normal, estaban siempre juntos con la abuela también y salían a tomar algo con el niño, pero ellas nunca iban solas, él siempre estaba. Yo no conocía que era un electricista politoxicómano, no imaginábamos todo esto", asegura Merche.