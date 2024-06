El emotivo mensaje de cumpleaños de Carmen Borrego a su hijo José María: "Sabes que estoy y te quiero"

Tras meses de guerra familiar, Carmen Borrego no estaría pasando momentos muy buenos , ya que la ausencia de su nieto y su hijo hacen mella en la hermana de Terelu. La semana pasada el hijo de José María y Paola cumplía un año de vida y es por este motivo, que Carmen Borrego está decaída.

Carmen Borrego ha sido muy conciliadora en sus palabras: "Las cosas siguen igual y yo sigo igual. Le sigo deseando lo mejor. Desde aquí te felicito, hijo mío". La menor de las Campos ha explicado que aunque ella no tenga relación con su hijo le va a querer siempre: "Sabes que estoy, que te quiero, que voy a estar y no tengo nada más que decir. Es evidente que yo no estoy en su vida en estos momentos y el dolor que causa es cada día peor".