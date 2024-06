Los colaboradores de 'Vamos a ver' desvelan sus gustos sexuales: "Lo he hecho varias veces con..."

Joaquín Prat desvela sus saltos favoritos de 'Supervivientes' 2024

Marta López: "Lo he hecho varias veces con ese muñeco puesto".

Adriana Dorronsolo: "A mí no me gusta. Soy como Marieta"

En la gala de este jueves, los supervivientes vivían un cómplice momento con Jorge Javier Vázquez desde la Palapa de Honduras. Marieta y Rubén Torres habían estado hablando en Cayo Paloma sobre la luz LED que el concursante pone en ocasiones cuando tiene un encuentro sexual. En la Palapa, explicaron más sobre ello y además desvelaron otra cosa que tenía Gorka Ibarguren.

A raíz de este tema y tras escuchar a Marieta contando que un día se fue de la casa de un chico cuando se enteró de sus preferencias sexuales y de cómo Rubén confesaba que en su habitación tiene "una luz led roja", los colaboradores de 'Vamos a ver' se han animado a dar algunos datos sobre sus preferencias sexuales.

El debate en el plató se animado y todos han contado si les gustan o no las luces LED a la hora de tener un momento de intimidad. "Lo de las luces rojas es algo que se lleva muchísimo", ha comentado Adriana Dorronsolo. Ante el comentario de su compañera, Pepe del Real ha reaccionado: "Es muy choni".

Adriana ha puntualizado: "Yo no tengo LED. A mí no me gusta y soy como Marieta. Pero bueno, si es una galaxia como Gorka", ha dicho entre risas. "Yo tengo que reconocer que no conozco a nadie que tenga este tipo de luces", ha asegurado Antonio Rossi.

Ante los comentarios de sus compañeros, Miguel Ángel Nicolás ha reaccionado: "Una luz LED es una luz agradable y si no la tienes vas mal... quiere decir que lo haces con la luz apagada y eso mal", ha sentenciado.

Joaquín Prat: "Yo tengo luces LED, pero no rojas"

"No sé con qué tipo de gente se acuesta la gente, pero yo nunca me he acostado con alguien que me ponga unas luces LED porque te juro que me marcho de esa casa", ha afirmado Alexia Rivas. Marta López también ha querido hacer una confesión íntima: "Yo sé de qué muñeco habla Gorka porque conozco a una persona que lo tienen, me lo ha puesto varias veces y queda muy bonito y muy agradable. Lo he hecho varias veces con ese muñeco puesto".