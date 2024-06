Carmen Borrego, tras las polémicas ausencias en la misa en honor a su madre: "Os pido que paréis y respetéis su memoria"

Este martes, después de que Gustavo se quejase de no haber sido invitado en honor a María Teresa, Carmen Borrego se ha dirigido directamente a él en 'Vamos a ver': "Mi hermana y yo siempre respetamos a las personas cercanas a mi madre y desde que falleció lo hemos seguido haciendo. Lo que me cansa es que siempre que hacemos algo por ella, se ponen a no respetar a su familia amparándose en el amor a mi madre", ha comenzado.

"Sentarte en un plató de televisión cuando tú dices que me has bloqueado, cuanto menos me parece alucinante", se ha quejado Carmen Borrego. "Me hubiera gustado que Gustavo me hubiese desbloqueado y tuviera la decencia de preguntarme cómo estoy, no entiendo de qué se queja", ha sentenciado la colaboradora recordando el complicado momento a nivel personal que pasa al no tener relación con su hijo desde hace meses.