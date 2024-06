Exclusiva| Presunta víctima sexual del joven que denunció a los Petazetaz por agredirle con una bengala: "Me ha pedido que diga que todo es mentira"

La presunta víctima del joven de la bengala: "Tomé por mi propia voluntad de esta droga y me puso su miembro en la cara"

Marta, presunta víctima: "Quedé con Raúl en mi casa para hablar sobre lo sucedido con los Petazetaz, vino con un amigo por si se la estaba jugando"

Testigo de la presunta agresión con bengala de los Petazetaz: "Se lo hicieron a él porque primero intentó violarme a mí"

Marta, víctima que denuncia al joven presuntamente habría sido agredido con una bengala por los Petazetaz, comparece en el directo de 'Vamos a ver' para contar lo que vivó con Raúl en su casa.

“Es irónico porque conocí a Raúl para hablar sobre los Petazetaz, quedamos en mi casa para hablar sobre lo sucedido. Él por precaución vino con un amigo porque se pensaba que se la estaba jugando con algo de Hernán. Yo tomé por mi propia voluntad de esta droga y ya llega un momento que no me acuerdo y me cuentan estos dos chicos que Raúl me había puesto el miembro en la cara y que dijo que hubiese mantenido relaciones conmigo", detalla Marta.

"Raúl estaba insistente, pero no le di bola, pensé que no iba a hacer nada. Nadie sabe cuanta cantidad de droga hay que tomar para quedarse inconsciente, pero uno sabe que cuando se toma esto hay que cuidarla no hacer este tipo de cosas. Él me estuvo tocando y no llegó a más gracias a los chicos que también estaban en mi casa", aclara la joven.

Marta, sobre Raúl: "Después de denunciarle, le ha confesado a uno de los chicos que tiene videos conmigo y que yo no soy consciente de ellos"

Por último, Marta explica: "Cuando recuperé el sentido me contaron estos chicos lo que me pretendían hacer y él ya se fue. No sé si me grabó, pero cuando se ha enterado de que le he denunciado si que ha confesado a uno de estos chicos que tiene videos conmigo y que yo no soy consciente de ellos. Estoy más tranquila, pero el chico ha llamado para pedirme que retire la denuncia, que están enfadado con él. Me ha dicho que diga que era mentira.

Las declaraciones de un examigo de los influencers ‘Petazetaz’ sobre cómo eran, su relación con los detenidos tras ser drogado por ellos y cómo acabó en coma inducido que le dejó tres horas dormido.

Los 'Petazatez' han sido detenidos tras ser acusados por la presunta agresión sexual de al menos cuatro menores de entre 14 y 15 años, tras realizar juegos en los que se implicaba el consumo de drogas para anular la voluntad de las víctimas.

“A mí me drogaron sin yo saberlo. Me metieron una bengala por el culo y la encendieron, me desperté de las quemaduras. En esa casa solo hay droga, lo echan en vasitos y tu no sabes lo que estas bebiendo. Caí en un coma inducido, estuve tres horas dormido. Tenía quemaduras de tercer grado”, comenta el examigo.

El examigo de los influencers: "Hay drogas y armas por todas las partes de esa casa"

Por otro lado, el examigo de los influencers explica: “Así eran mis supuestos amigos. Los conocí hace cinco años por otro colega influencer, uno de ellos era el típico pagafantas del grupo…hasta que llegó la cocaína a su vida. Yo me junté con ellos porque no tenía amigos, quería sentirme querido.

Por último, el que era amigo de los detenidos sentencia: “Hay droga por todas partes en esa casa. Cuando le veíamos hacer cosas chicas le decíamos: ¿Qué hacéis que son crías? Tienen hasta armas en casa. Dejé de juntarme con ellos al ver cómo actuaban”.