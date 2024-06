Alejandro, testigo: "Él ya decía que con su novia no había hablado, que iban a entrar estuviesen o no estuviesen"

Las declaraciones de David, investigado: "Decía distintos lugares y que si iba a irme con él y dije que no. Conocí los hechos cuando vi las noticias"

Exclusiva | Así se produjo la huida de los presuntos asesinos del triple crimen de Chiloeches

Alejandro, testigo que incrimina a Cristian en el triple crimen de Chiloeches, comparece en el directo de ‘Vamos a ver’ para explicar sus declaraciones en el juzgado y el plan que tenía Cristian, el novio de Laura, una de las asesinadas.

“Él no me dijo que iban a matar a nadie, ni nada. Me dice que estaba planeando una cosa, no me habló de una cantidad exacta, sino de unos relojes en general y yo le dije que cómo iba a robar a su novia, que no tenía sentido", explica Alejandro.

Testigo: "Pretendían reducir al hermano, pero no tenían ninguna intención de asesinar a nadie"

"Me dijo que la iba a sacar a cenar y que dentro de la casa sólo iba a estar su hermano, pero que nadie iba a acabar herido. Pretendían reducir al hermano, pero ninguna intención de asesinar a nadie. Cristian tenía toda la información de donde dormía cada uno, de las cámaras, de las puertas abiertas…No tiene ningún perdón, ahora tiene mucho tiempo dentro para pensar, su vida casi se ha acabado. Los que están muertos que descansen en paz, pero esta gente mentalmente dudo que lo hagan.

"Cristian dijo que habría unos 20.000 o 30.000 euros en la casa. Fernando no estaba delante siempre, cuando no estaba él, yo hablaba más serio con Cristian porque era muy amigo mío y le dije que se dejara de tonterías, nunca me dijo directamente quién iba a entrar hasta más tarde, pero él no pensaba hacerlo en ningún momento.

Declaración de Alejandro en los juzgados

“Me dice que estaba preparando un robo en casa de su novia porque había 20.000 euros y una colección de relojes. Que me apuntase, que eso era mucho dinero…y le dije que no. Cristian me dijo que supuestamente sabía que las cosas estaban en el cuarto de sus padres. Sabe dónde dormía todo el mundo", detalla Alejandro.

"Sabe que el hermano duerme abajo y arriba los padres. Me dijo que los padres de la chica estaban de vacaciones porque no trabajaban y se iban a ir de viaje. El plan que tenía era sacar a la chica para ir a comer con ella y que entrasen David y Fernando dentro de la casa, y sólo encontrarse con el hermano dentro. Él ya decía que con su novia no había hablado, que iban a entrar estuviesen o no estuviesen.

Declaración de David en los juzgados

“Yo me encontré con Fernando sobre las 11 de la noche. Me recogió en casa y fui luego al Pozo de Guadalajara. Paró allí, me fumé un cigarro y me dijo que, si le acompañaba a ir a Medina, a la urbanización esa. Fue a la entrada de la urbanización y se paró y me dijo “me bajo aquí”. Me dijo que iba a mirar. Una semana me decía que quería robar ahí, luego que no, que luego ahí, que luego aquí…Decía distintos lugares y que si iba a irme con él y dije que no. Conocí los hechos cuando vi las noticias", detalla uno de los investigados.

Este martes, 'Vamos a ver' ha continuado desgranando en exclusiva las diligencias policiales del triple crimen de Chiloeches. Las cámaras de seguridad fueron determinantes para seguir los pasos de los implicados tras los asesinatos y ahora hemos podido ver cómo fue su huida y su detención

El crimen de Chiloeches ocurrió de madrugada para que les resultase más fácil escapar sin ser vistos, pero no contaron con las cámaras de seguridad que grabaron casi todo su recorrido.

Exclusiva | Las imágenes del interior de la casa en la que se ejecutó el triple crimen de Chiloeches

En el sumario, al que este programa ha tenido acceso de forma íntegra, podemos ver lo que grabaron las cámaras de seguridad, las imágenes de los detenidos escapándose de la escena del crimen, las declaraciones y todas las fotografías del interior de la vivienda tan solo unas horas después de cometerse el triple asesinato.

"Me levanté sobresaltado debido a que escuché unos golpes y gritos que provenían de la planta superior, donde duermen mis padres y mi hermana. Salí de la habitación y vi a mi hermana tirada en las escaleras", comienza relatando el único superviviente de este asesinato.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de abril en un chalé ubicado en la urbanización Medina Azahara de la localidad de Chiloeches, donde el matrimonio y su hija aparecieron muertos con múltiples heridas de arma blanca.

Tras dar inicio a una exhaustiva y compleja investigación, las autoridades materializaron la detención de cuatro personas, tres de los cuales están en prisión provisional comunicada y sin fianza.