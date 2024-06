El precio que Alejandra Rubio y Carlo Constanzia habrían cobrado por la exclusiva en la que anuncian que van a ser padres

Lequio, sobre el embarazo de Alejandra Rubio: "Solo con unos meses de relación creo que ha sido una decisión precipitada"

Alessandro Lequio, sobre la exclusiva: "Espero que luego no pongan mala cara cuando se le pregunte tanto a uno como a otro por la evolución"

Las dos pilladas a Alejandra Rubio, ¿estaba embarazada cuando lo negó rotundamente en plató?: "Queréis buscar el test en mi basura"

'Vamos a ver' habla sobre la exclusiva que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han hecho para la revista '¡Hola!', donde desvelan que van a ser padres tras cinco meses de relación.

Alessandro Lequio ha querido pronunciarse sobre la noticia: “Alejandra en su día habló de principios, pero luego esos se van a tomar por saco cuando te pagan. Es una exclusiva de campanillas, espero que hayan sacado todo el dinero que han podido, pero que luego no pongan mala cara cuando se le pregunte tanto a uno como a otro por la evolución. Las fotos son preciosas, se habla de 85.000 euros por el ‘exclusivón’ que han hecho”.

La hija de Terelu explica que hace tres meses y dos semanas, "al poco tiempo de estar juntos", se enteró de que estaba embarazada en Jávea, en un viaje con amigos. "En realidad, yo no pensaba que saldría positivo, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié muchísimo…", ha contado la colaboradora de televisión.

"Deberíamos darnos la enhorabuena a nosotros también porque es un embarazo que vamos a llevar entre todos porque esto lo vamos a vivir minuto a minuto, mes a mes, año a año... no creo que lleguen a un año. Tener un hijo es una gran noticia y me alegro por los padres, pero si entramos en el detalle... se podrían decir muchas cosas. Ser padres es una decisión muy importante que te marca para toda la vida, pero con solo unos meses de relación creo que ha sido una decisión precipitada", ha concluido Lequio.

La reacción de Terelu Campos y Mar Flores al embarazo de sus hijos

Carlos tardó algo más que Alejandra en contárselo a sus padres "por si había complicaciones". La primera en enterarse fue Terelu, ya que Alejandra cuenta que está muy unida a ella y va a su casa "cada día". "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: ‘Ahora o nunca’", ha dicho la colaboradora.

La hija de María Teresa Campos le dijo a su hija que estaría con ellos tomasen la decisión que tomasen y "al principio flipó", pero luego "se emocionó mucho". Distinta fue la reacción de su padre, Alejandro Rubio, que "se puso nervioso pero ahora está contento". A Mar Flores, según las palabras de su hijo, "le impacto un poco más" que a su padre, "pero lo tomó muy bien". La pareja afronta esta etapa con responsabilidad, miedo y ganas de convertirse en unos meses en padres primerizos.

Las dos pilladas de Alejandra Rubio

Ahora que Alejandra Rubio se ha sincerado, hay que recordar cómo la joven desmentía una y otra vez los rumores de su posible embarazo. Cuando la pareja llevaba apenas varios meses de relación, saltó una noticia que recorrió todos los platós de Telecinco: "Alejandra Rubio ha sido vista comprando un test de embarazo en una farmacia". Un bombazo por el que fue preguntada la protagonista en varias ocasiones y que desmintió rotundamente en varias ocasiones.

La primera vez que Alejandra Rubio fue preguntada por un posible embarazo fue en plena calle, cuando una reportera se acercó a la hija de Terelu y le fue muy directo: "Dicen que te han visto comprando un test de embarazo en una farmacia". La joven, lejos de afirmarlo, dice con ironía y sonriendo: "¿Me lo estás diciendo en serio? Bueno, si os creéeis todo lo que os comentan, yo ya es que...".

Tras esto, continúa partiéndose de risa, haciendo ver a la reportera que el tema del test de embarazo es totalmente mentira y restándole importancia: "Pero, ¿esto es en serio? ¿Estamos de broma? ¿Esto es legal? ¿Es legal publicar cosas falsas y encima de este tipo?". Después de decir esto, la joven se despidió amablemente de la periodista y se marchó.

Alejandra Rubio, en plató: "Qué más falta, que busquéis en mi basura... pues no estoy embarazada"

Alejandra Rubio, delante de Sandra Barneda y César Muñoz, negó categoricamente en plató haber comprado un test de embarazo en una farmacia: "Me parece una barbaridad que pongan estos titulares, que se hable así, no sé qué falta más, ¿que busquéis en la basura?".

"No sé si esto es legal, no se puede decir esto a la ligera... ¡No! No estoy embarazada, sé que hay mucha gente a la que le haría mucha ilusión, ¡pero no estoy embarazada!", sentencia mirando a cámara Alejandra Rubio. Tras esto, la protagonista incluso pensaba en tomar medidas legales contra el medio que dio la información: "Tiene que llegar el momento en el que se paren los pies a algunas personas, no se puede permitir todo, nunca he demandado a nadie pero alguien tiene que llegar hasta aquí".