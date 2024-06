Carmen Borrego lanza un mensaje a Alejandra Rubio tras anunciar su embarazo: "Sabe que..."

"Después del impacto, porque no nos lo esperábamos, no es una mala noticia", decía la colaboradora en directo en plató y añadía: "Siempre que crezca la familia, que llegue un bebé yo creo que siempre da alegría".

Carmen confiesa que prefiere que sea una niña porque ya tiene un nieto y apuntaba: "Creo que a ella el pega más niña, me da la sensación que a ella, por su forma de ser, le pega más que sea una niña y le he dicho que se lo voy a criar".

La colaboradora explica que cuando la llamó se "asustó" un poco porque su sobrina estaba acelerada: "Pensé que había pasado algo malo". Y su reacción fue inevitable: "Me quedé callada pero reaccioné rápido, sabe que me ha tenido siempre y ahora me va a tener más que nunca, para mí es mi niña pequeña y lo que necesite de mí, lo va a tener".

Además, recordaba que ella se quedó embarazada por primera vez aún más joven, con 23 años: "Te lo planteas todo porque para mí es mi niña me parece que es muy joven pero yo fui madre antes que ella (...) Lo primero que me dijo mi madre es que el niño no me diga abuela y cuando le viola cara a su nieto le dijo 'yo soy tu abuela".