La preocupación de los servicios de emergencias de Cantabria al no encontrar a los dos espeleólogos desaparecidos: "Estamos descolocados"

El equipo de ‘Vamos a ver’ se desplaza hasta el puesto de mando de La Gándara, Cantabria , para hablar con Javier Allende, coordinador de emergencias , tras pedir ayuda a la UME porque dos equipos no consiguen localizar a los dos espeleólogos desaparecidos en la cueva de Soba.

“Hay preocupación. Después de hacer la travesía ayer los espeleólogos dijeron no haber encontrado nada y nos hemos quedado descolocados, esperábamos encontrarles ahí. Las soluciones que hay son las tres galerías detrás , que son ciegas y no llegan a ninguna parte, pero puede ser que en una de ellas quisieran verla y han podido tener un accidente , cansancio, se han quedado sin luz y estén en alguna de ellas atrapados", detalla el coordinador.

Además, Javier Allende explica que "tenemos tres equipos que están buscando las tres galerías para asegurarnos de que no estén en alguna. También valoramos que se hayan perdido en el monte al salir de las cuevas debido a que una vez que sales, hay media hora andando y pueden haber cogido mal el rumbo, no hay cobertura y es muy difícil el camino, se han podido quedar encerrados".

Por último, el coordinador de emergencias asegura que "para adentrarse en estas cuevas hace falta ser experto, tienen un desnivel de más de 400 metros, hay que subir y bajar por cuerdas. Hay que estar físicamente bien, conocer las técnicas y el modo de moverse en estos pasos estrechos, no lo puede hacer cualquier desde luego. Ellos iban a hacer una travesía que en principio tenía calculado 18 o 20 horas, se llevaron su bocadillo, llevaban agua, pero no llevan para tanto tiempo, aun así, no sería preocupante que estuviesen un día sin comer".