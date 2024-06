Por otro lado, Carmen Borrego se pone en la piel de su sobrina y comenta: "Ella acaba de dar una exclusiva, te has ido de vacaciones a Ibiza, que no tiene por qué escondese, aunque creo que ir a Ibiza es exponerse demasiado porque te pones delante de absolutamente todas las cámaras".

"Cuando ella ya hable y lo normalice... porque a mí me ha pasado, el dar una exclusiva, tener que ir por la tarde a plató y decir: 'Me muero de miedo. Así de claro", sentencia Carmen Borrego. Ante este comentario, Lequio contesta: "Hablará, pero no dirá nada. Seguirá hablando lo mismo que en la exclusiva... no me parece bien esa actitud". Y luego critica el papel de Terelu Campos en '¡De viernes!' y elogia cómo Carmen Borrego afronta las preguntas sobre el embarazo. Ante esto último, Carmen Borrego defiende a Terelu: "Creo que una madre lo tiene más complicado".