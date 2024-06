Los funcionarios de la cárcel de Albolote alertan sobre la inseguridad de la prisión: "Es vergonzoso, parece una sala de fiestas"

“ Estas imágenes son vergonzosas y que se produzcan en un organismo demuestran la falta de seguridad con la que trabajamos los funcionarios. No tenemos ningún control ni barrera que filtre el personal , por lo que puede acceder cualquier persona", asegura el delegado de CSIF.

"No parece que sea una prisión, parece una sala de fiestas y que esto ocurra en la administración pública, a mí como delegado me parece vergonzoso a la inseguridad a la que nos someten a los funcionarios de prisiones. Nosotros denunciamos que esta prisión, que es la más poblada de España con 1.300 internos y tenemos una falta de personal de 80 internos, casi 60 son de vigilancia, pocos incidentes me parece que se producen en relación con el número de internos hay", comenta Molina.