Alessandro Lequio, al escuchar que Borrego dice que está mintiendo, estalla: "Yo no cuento mentiras, yo cuento lo que he visto. Lo he visto con mis ojos y no lo he visto sólo yo, ¡hablo del cenicero!". Acto seguido, con móvil en mano, lee el mensaje de un famoso periodista: "Así fue lo del cigarrito, época de 'Con T de Tarde', época de Gallardón. Su secretaria todavía recuerda como sostenía el cenicero, creo que se llamaba Cristina, aunque no estoy seguro. Todos, absolutamente todos, lo recuerdan".