La hija de Terelu Campos no podía aguantar las lágrimas y se desmoronaba en el plató de 'Así es la vida' por las críticas que está recibiendo

Isa Pantoja también sufrió muchas críticas durante su embarazo

Joaquín Prat, tras la entrevista más dura de Alejandra Rubio: "Si no hubiese sido con Carlo, la exclusiva no se vende"

'Vamos a ver' ha analizado la dura entrevista a la que Alejandra Rubio se sometió este martes en 'Así es la vida' y en la que no pudo evitar romper a llorar tras las críticas recibidas tanto ella como su pareja y futuro padre de su hijo, Carlo Costanzia.

Isa Pantoja, que también sufrió muchas críticas durante su embarazo, ha opinado: "No culpo a Carlo porque ella lo hace porque quiere, pero tener a una persona diciéndote cómo hacerlo, ella no lo lleva bien. Si lo lleva tan mal y no le sienta bien, Carlo, que fue el que le dijo lo de la exclusiva, también debería decirle ahora... para porque es lo mejor para ti", ha reflexionado.

Joaquín Prat también ha dejado clara su opinión sobre todo lo que está sucediendo: "Si no hubiese sido con Carlo, yo estoy convencido de que la exclusiva no se vende", ha afirmado.

Alessandro Lequio ha reflexionado sobre la entrevista de Alejandra Rubio y no escondía su opinión: "El problema de Alejandra es que hasta su embarazo no había tenido que pisar el mundo real, lleva años trabajando en televisión, pero viendo los toros desde la barrera. Ahora se ha visto en el ruedo y a la pobrecita le molestan los pitidos del respetable", destaca el colaborador.

Lequio añade: "Nadie tiene nada en su contra, nadie la quiere destrozar, pero nadie le debe nada para que nos tengamos que callar. Lo más tremendo que comentó ayer fue cuando dijo que no se iban a vivir juntos porque Carlo residía en un bajo, una respuesta clasista porque ella no se considera digna de residir en una vivienda como esa y machista porque se sobreentiende que la casa la debe pagar Carlo y no ella".

Por último, Alessandro Lequio sentencia: “Se ha dado cuenta que la vida real no es ese mundo privilegiado en el que ha vivido hasta ahora y que para pescar hay que mojarse los pies”.

Alejandra Rubio se rompe en el plató de 'Así es la vida': "Se empeñan en destrozarlo todo"

Alejandra Rubio comentaba que tanto Carlo como ella lo están pasando mal por todos los comentarios maliciosos que están recibiendo tras la exclusiva: "Se empeñan en destrozarlo todo. Lo tenemos todo en contra. Han hecho todo lo posible, pero no lo van a conseguir y ya está".

Entre lágrimas, la hija de Terelu Campos explicaba que no quería llegar a este punto porque se está criticando su vida. Alejandra señalaba que la gente podría haber destruido su relación: "Ha sido súper duro porque se podrían haber cargado esto. Las barbaridades que hemos escuchado en redes y hasta por la calle".