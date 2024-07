Hiba Abouk responde por primera vez sobre su vida privada: "Con Escassi no hay nada, no nos estamos conociendo ni dándonos una oportunidad de ningún tipo"

'Vamos a ver' emite las primeras declaraciones de Hiba Abouk sobre su presunta relación con Álvaro Muñoz Escassi. La actriz se mostró bastante clara con la prensa y no escondió absolutamente nada al ser preguntada por lo ocurrido en la fiesta de El Turronero.

En el aeropuerto, con el pelo teñido de rosa y con el gesto bastante cansado, Hiba Abouk se percata de la presencia de una reportera de prensa que se acerca cada vez más hasta que le hace la primera pregunta. La actriz no suele responder cuestiones de su vida privada, pero en este caso no pudo morderse la lengua. La reportera se interesa por su relación con Escassi y ella habla: "No hay ninguna relación, hay una amistad, como bien ha dicho él. Está todo más claro que el agua".

Sin embargo, cuando la periodista pregunta "entonces la fiesta del Turronero no fue una especie de cita a ciegas, ¿no?", Hiba Abouk no puede esconder su enfado y responde de forma muy seria: "¡Pero cómo va a ser una cita a ciegas! Que no tenemos 12 años para estar así". La reportera quiere seguir interesándose por la relación de ambos y la actriz comenta: "Sabéis que yo nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. No hay absolutamente nada y ya está".

Sin embargo, la periodista le quiere recordar las palabras de Escassi y ella atiende con la cara bastante seria y sorprendida: "Es que él al principio dijo como que no pasaba nada, que los dos estábais solteros... pero ahora ha aclarado como que sois amigos". Hiba Abouk, que no daba crédito a la declaración, reitera: "Pues quedaos con esto último, eso último es lo verdadero y lo que realmente hay, no hay absolutamente nada".