Exclusiva | Declaración de los guardias civiles de Barbate: "Era un peligro, una locura. Nuestra única esperanza era que cometiesen un fallo"

Ese guardia civil que sobrevivió y aquel día recibió órdenes directas del Coronel Jefe de Cádiz explica: "Como a esa gente le de por moverse, nos va a pasar por encima. Eso es un riesgo... y el Coronel me dice: no, no, eso no va a pasar. El GAR los mata. Y me dice: "El Ayuntamiento nos está mirando. Están todas las cadenas de televisión. Y tú sabes quién ha estado aquí esta mañana. No nos podemos permitir no hacer nada. Aquí lo que ha pasado es que estaban reunidos Marlaska, el subdelegado del Gobierno, los generales, los coroneles... se han puesto nerviosos y "aquí hay que hacer algo".