Hiba Abouk estaría "escandalizada y cansada" tras ser relacionada con Álvaro Muñoz Escassi

Pero la periodista Isabel Rábago matizaba la información de su compañera y apuntaba : "A Álvaro le presentan a Hiba en Tarifa y su relación es como con el resto de personas que estaban allí. No hay más encuentros entre ellos salvo en la fiesta de el Turronero y me cuentan que fue una relación de lo más cordial y que Álvaro tiraba ficha a todo el mundo", ha asegurado.

"Está agobiada, demacrada y ha adelgazado mucho por el disgusto de enterarse esto y encima se le está echando todo encima porque se la acusa de culpable en esta trama, no entiende nada. No vio la entrevista de Escassi", detalla la periodista.

"Lo que me comentan es que cuando ella recibe ese mail, intenta que esa información quede entre la chica, Álvaro y ella porque no quiere que llegue a oídos de su hijo, que tiene seis años. Cuando le llega ese mail se horroriza por lo que le cuentan. Ella quiere dejar claro que no han tenido una relación abierta" , comenta Nuria Chavero.

"Él cuenta que quedó con la chica muy temprano y esa es la única vez que la ve, después no vuelve a saber de ella. Me aseguran y confirman que sí hubo un intento de segunda quedada entre ellos, pero no se pudo dar la cita porque la familia de María José había organizado en Cádiz una comida familiar. Su táctica para salir de esta situación me dicen que presuntamente se hace pasar por María José, le escribe un mensaje a esta chica para que le dejara en paz con una variedad de insultos".