Primeras declaraciones de Mª José Suárez tras la entrevista de Álvaro Muñoz Escassi

La ruptura de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez ocupa los programas y las revistas del corazón. Sus dos versiones enfrentadas y la polémica entrevista del jinete en '¡De viernes!' no dejan a nadie indiferente, motivo por el que la modelo decidía refugiarse este fin de semana junto a sus amigos en Ibiza.

Aunque no ha querido responder a prácticamente nada, ha habido un momento en el que hemos podido verla mostrando una pequeña sonrisa y ha sido precisamente cuando le han preguntado por esa presunta relación abierta.

"No voy a decir nada. Vais a perder el tiempo", ha recalcado la modelo tras ser p reguntada por la demoledora entrevista de Álvaro Muñoz Escassi.

“¿Por qué no puede ser cierto lo de la relación abierta? ¿Tú te crees que ella, en estos tres años, esta señora no se enteró de ninguno de los escarceos de Escassi? No ha sido la última en enterarse…a lo mejor lo consintió”, detalla Lequio.