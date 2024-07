El plan que hará que Patricia Pardo se pierda la semifinal de la Eurocopa

El ambiente en Madrid, donde se han instalado pantallas gigantes para seguir el partido, es inmejorable y nadie quiere perderse el evento. Pero no todos podrán seguirlo y Patricia Pardo ha confesado este martes en 'Vamos a ver' que ella será una de esas personas que no verá a la Roja.

El motivo por el que la presentadora no seguirá el partido es que tiene entradas para el concierto que Juan Luis Guerra dará esta noche en el Wizink Center de Madrid.

"Tienen que estar más asustados los franceses con España que nosotros con los franceses, pero esto de que sea a un único partido... nunca se sabe", analizaba Joaquín Prat. Ante el comentario de su compañero, Pardo contaba: "Estás rodeado de futboleros, pero a mí no me mires porque m voy a ver a Juan Luis Guerra. Os espero bailando bachata" .

Ana Terradillos , emocionada ante este acontecimiento y después de entrevistar a José Ramón de la Morena en 'La mirada crítica' , se arriesga a decir que en el partido de esta noche el resultado será: "Yo creo que un 2-1", tras esto, no duda en preguntar a sus tertulianos e incluso a las personas de detrás de cámara cuáles consideran que serán los resultados, Javier Casqueiro apuesta por el 2-1 , Esther Palomera añade: “el 2-1 lo dije la semana pasada y ganamos…apuesto por el 3-1 ”.

En cambio, José María Olmo no apuesta por resultados más altos y se queda en el 1-0 en el último minuto, me vale así”, a lo que Terradillos añade: “Eso me sabe a poco”. Dani Fernández se la juega y posta por el 4-0, “tú sí que eres un chulo, Dani” le comenta la presentadora.