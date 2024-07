Lucía María acudió a un viaje de trabajo junto a su jefe y al llegar éste sólo había reservado una habitación en el hotel: "Intentó besarme y tocarme allí"

"Después se obsesionó, me dejaba notas, me ponía horarios para estar a solas con él, me decía que necesitaba de mí y que no aceptaba un 'no' por respuesta"

Tras perdir la baja psicoógica, éste la despidió y ahora la jueza anula el despido: "Creo que hay una ley que impide a la víctima quedarse sin trabajo"

Lucía María comparece en 'Vamos a ver' para contar todos los detalles de su historia, del acoso que ha sufrido por parte de su jefe en la peluquería en la que trabajaba. Ahora, debido a la decisión de la justicia, la sentencia le obliga a volver a su puesto de trabajo y reencontrarse con su acosador.

Todo comenzó con simple viaje de trabajo, pero al llegar al hotel en el que se hospedaban la víctima se dio cuenta de que su jefe sólo había reservado una habitación. Allí intentó besarla, tocarla y mantener relaciones sexuales con la mujer. A partir de ahí, éste se obsesionó con ella, le dejaba notas y le ponía unos horarios para coincidir a solas con él en la peluquería. Tras esto, ella tuvo que estar de baja psicológica y su jefe la despidió.

La víctima quiere contar su relato y empieza diciendo: "El primer indicio fue el hotel, antes no había recibido ninguna señal de tocamientos ni nada...". Sin embargo, Lucía María pensaba que tras el acoso en aquella habitación "después de tantos años con él pensaba que me iba a pedir perdón". Después, la entrevistada cuenta la que cosa fue a peor: "Se obsesionó conmigo, me dejaba notas, me ponía un horario de noche para estar a solas con él... mis compañeras me tenían que esperar a que saliera por miedo".

"Él me intentó tocar y besar en el hotel, pero después me mandaba las notas, decía que necesitaba de mí y que no aceptaba un 'no' por respuesta", confiesa de forma emocionada durante el directo. Tras esto, Lucía María pone en situación a sus abogados y éstos le dijeron: "Nos parece bien, pero tienes que recoger pruebas". Así que, según dice la víctima, "durante cuatro o cinco meses tuve que ir a trabajar para obtener pruebas".

"El sistema es complicado, yo no estoy de baja, estoy cobrando mi prestación del paro... me está corriendo el paro cuando debería estar es de baja, son situaciones que una no entiende. Ahora recurriremos", dice sin dar crédito ante la audiencia. Tras esto, Lucía María comenta: "No puedo ni buscar un nuevo empleo, si cojo el alta, la jueza me dice que me tengo que incorporar a mi puesto de trabajo"