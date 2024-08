Ante la reacción de su hijo, Carmen Borrego daba su opinión este martes en 'Vamos a ver' : "Ante una acusación detrás de otra, él dice que es un montaje como todos. José María es un tío muy noble y yo no es que ponga la mano, es que me quemo entera para decir que mi hijo no ha llamado a la prensa. Le conozco muy bien y es una excelente persona que se ha equivocado en meterse donde nunca había querido meterse y esto no le ha salido bien y lo está pagando muy caro".

A lo que no ha querido responder Carmen Borrego es si su hija se ha distanciado de su hermano debido a la mala relación que actualmente mantienen con su madre: "No voy a responder a eso porque mi hija no es una persona pública y ella quiere salvaguardar su imagen. No la quiero meter en la ecuación porque ella no quiere entrar en esto", ha sentenciado.