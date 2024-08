Alice Campello defiende a Álvaro Morata ante los rumores de infidelidad: "Me importa su imagen"

Aunque ellos han asegurado por activa y por pasiva que no ha habido terceras personas, un conocido medio digital apunta a que podrían verse muy pronto “unas fotografías delicadas” que habrían provocado esta ruptura.

Muchos rumores apuntan a que el deportista habría sido infiel a la modelo y ella no ha dudado en emitir un comunicado en sus redes sociales en las que ha desmentido que su pareja le haya faltado al respeto en ningún momento.

Estas son las palabras que la modelo ha publicado en su cuenta: “Gracias a todos por los mensajes y a todas esas personas que entienden la situación y no juzgan. He leído demasiadas cosas malas y siempre tendemos a pensar que es culpa del hombre”.

“Quiero repetir una vez más que Álvaro es la persona más increíble que he conocido y que nunca ha habido una falta de respeto por parte de nadie. Me importa su imagen, porque sé lo que ha hecho por mí y cómo se ha portado de bien estos ocho años”.

“No hay mejor persona que él, por favor, no creáis todas cosas que leéis. Hay mucha gente mala que no puede evitar pensar mal. Nuestros problemas como pareja son nuestros y eso no quita el amor incondicional que sigue existiendo por ambas partes”: