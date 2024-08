Como no podía ser de otra manera, la pareja se encuentra atravesando uno de sus momentos más difíciles: “Están profundamente enamorados y se siguen respetando” , decía la periodista antes de desvelar los motivos que los habían llevado a tomar la decisión.

Una frase que continuaba con la siguiente explicación: “Mis depresiones postparto han influido y las suyas, también, lo cual no nos ha permitido gestionar determinadas situaciones entre nosotros”, añadía.

Alice Campello asegura que “el amor no se acaba de un día para otro”: “Nos queremos infinito , nos respetamos una barbaridad y eso no lo va a cambiar nada. Estábamos ya en un punto que nos estábamos consumiendo”, afirmaba.

Pero ¿Es definitiva esta decisión? Isabel Rábago cuenta lo que le ha dicho la influencer: “Es lo que necesitamos en este momento (..) Pongo mi cuerpo porque me ha respetado toda la vida y que no me ha sido infiel, sé que mataría por mí”.