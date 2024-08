Antonio Rossi desvela los secretos mejor guardados de su boda a pocas horas de darse el 'Sí, quiero'

"Nadie se va a sentar, es una boda cóctel con distintas estaciones de comida, aunque habrá mesas y sillas la idea es que sea más dinámica. Hemos querido poner en el cóctel las cosas que a nosotros nos gustan, las ostras por ejemplo las hemos traído de un restaurante de Madrid, la tarta también es de un sitio concreto . Habrá arroz asiático, quesos , jamón que me he ido a Salamanca a buscarlo y todo".

La playlist de la boda de Rossi y Hugo Fuertes no será una lista al uso. La pareja ha escogido a conciencia cada una de las canciones que sonarán en el enlace y hasta han hecho alguna que otra prohibición:

"No está permitido que los invitados pidan canciones, el DJ no puede hacer caso a absolutamente nadie, solo a nosotros. Hay canciones que están completamente prohibidas y que bajo ningún concepto pueden sonar, no voy a decir cuáles porque queda feo".