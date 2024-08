Suso ya habla de boda con Marieta: "No es mi prometida, pero no voy a tardar mucho"

No hace ni un mes que Suso y Marieta confirmaban su relación sentimental y el colaborador de 'Vamos a ver' ya está hablando de boda. Aprovechando una pieza del programa en la que se hablaba de la relación de Alejandra y Carlo, el exconcursante de 'Gran Hermano' ha tenido unas románticas palabras para su chica.

"Yo veo a mi pareja Marieta que trabaja desde que se levanta. Bueno, mi gran novia Marieta", comenzaba el Suso. Cuando le han preguntado bromeando si era su prometida, su respuesta ha sorprendido a todos: "De momento no es mi prometida, pero no voy a tardar mucho porque es la única que me aguanta".