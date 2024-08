El abogado Tailandés de Edwin Arrieta desmiente ahora la "filtración" de la sentencia: "No la conocemos. Se publicó por error"

Ahora, tan solo unas horas después, este abogado ha desmentido estas supuestas filtraciones denunciadas por su propio equipo y asegura que su página web estaba en construcción, que ese escrito no tenía que haber sido público y que los periodistas manipulan unas noticias que no ha escrito él.

Cuando le preguntamos si conoce la sentencia y el motivo por el que subió el polémico escrito a su web, nos responde: "Mi web está en construcción. Estábamos en proceso de crearlo, pero el contenido se publicó por error. Lo han escrito otras personas que me han ayudado en el despacho. Esta web no es oficial, no tendría que ser pública, tendría que ser privada. El problema sucedió porque alguien buscó esa web con intención de manipular la información. No conozco la sentencia, mandé a mi equipo borrar esa información y la estamos corrigiendo", ha asegurado.