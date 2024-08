Isa Pantoja responde a la presunta reacción de su madre: "No creo que lo haya dicho. No me lo creeré hasta que no lo oiga de su boca"

"Que no diga que no quiso ir a su boda porque ella nunca quiso que fuera invitando a quienes invitó y haciendo exclusiva además pensando que, si iba a ir ella, iba a ganar más". La periodista recalcaba que los invitados a los que no quería ver en la boda eran Dulce y Jorge Javier Vázquez.

Lo más duro de los testimonios de Isabel fue el último mensaje: "En esa boda no había nadie de su familia, excepto Anabel. Su hija lleva ya mucho tiempo sin respetar su vida y lucrándose de hablar de ella. Eso una hija no lo debería hacer nunca. Si por parte de su hija se ha roto la relación, ella ya lo tenía claro que lo iba a hacer y que lo iba a romper".

Este viernes, Isa Pantoja ha respondido a la presunta reacción de su madre en 'Vamos a ver': "No quiero arremete mucho porque esto es lo que le ha contado Marisa que presuntamente hay alguien que lo ha escuchado y si yo no lo escucho directamente de ella... yo no quiero pecar. No creo que lo haya dicho porque sería muy hipócrita decir eso", ha dicho.