Exclusiva | Gabriela Guillén bautizó a su hijo sin Bertín Osborne: "No estaba invitado"

La madrina del pequeño habría sido una amiga suya , dueña de la finca en la que se celebró el evento. Al bautizo solo asistió el círculo más cercano de Gabriela , su madre y sus mejores amigos. El que no estuvo presente fue Bertín Osborne, que no estuvo invitado.

El juicio de paternidad de Bertín Osborne ya tiene fecha y se celebrará a finales de año. El juez no solo no ha parado esta demanda, sino que en una última diligencia ya le avisa al cantante que no ha respondido a la demanda, que el comunicado servirá para los medios, pero no para los juzgados.