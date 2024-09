130 euros por comer con Isabel Pantoja: "Se han trasladado fans hasta de Nueva York"

Pero este concierto no solo será único por este esperado dúo. Valencia se va a convertir en uno de los puntos más importantes en la gira de la artista a nivel económico y también en lo que respecta a sus fans.

Según nos ha contado Pepe del Real en 'Vamos a ver', la venta de entradas de la artista en Valencia va muy bien: "El productor de Isabel me reconoce que Isabel tiene muchas ganas de actuar en Valencia, que está muy ilusionada y cruzando los dedos para que no pase nada. Aún no sabe qué canción va a cantar con Shaila, pero tiene muchas ganas".