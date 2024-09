Maite Galdeano, más dura que nunca: "Sofía no tiene ni amigas, está mal de la cabeza, y Kiko es un cerdo"

Las primeras declaraciones de Maite Galdeano mientras su hija disfruta de un viaje de lujo en Jiménez en Abu Dabi

Suso Álvarez opina sobre la pelea de Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Hay mucho dolor"

Maite Galdeano: "Prefiero bajar bandera, prefiero que vayamos a mediación, que esto se termine", sobre el conflicto con su hija

Mientras que Sofía Suescun disfruta de un viaje de lujo junto a Kiko Jiménez en Abu Dabi, Maite Galdeano ha hecho unas nuevas declaraciones en las que ha atacado duramente tanto a la pareja como a su hijo Cristian.

"A ver, ayer con los amigos estos bien, pero imagínate. Estoy fatal porque de verdad... fatal. No tengo energía y tengo todo el rato el problema en la mente. Tirarme como una piedra y un perro abandonado, de esto que abres la puerta y lo tiras a la carretera", dice Galdeano.

Destrozada y completamente hundida, la madre de Sofía Suescun asegura no poder más: "Estoy súper mal, tengo una depresión de caballo, desubicada". Además, asegura estar totalmente sola: "A esta gente la conozco a través de un hombre al que le di pena. Un hombre que le di penísima. Me vio desubicada en La Manga y me está ayudando".

"Sofía por lo visto no me va a hablar nunca. Se va a quedar sola, no tiene ni amigas. A él, a él encima... ella verá", dice Maite en estas durísimas declaraciones.

Muy nerviosa, ataca de nuevo a su hija y señala a Kiko Jiménez como el único culpable de todo lo que está pasando: "Lo bien que me porté en la entrevista, pedí perdón que no tenía que haberle pedido perdón yo a él. Él a mí sí, pero yo a él no, porque mintió como un cosaco".

Mayte se defiende de las acusaciones que se han vertido sobre ella: "Igual en un momento determinado dije te voy a soltar un par de... Eso no tiene consistencia. Yo no tengo delitos de nada, ni nunca he pegado a nadie".