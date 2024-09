Alejandra Rubio: "Me ha costado gestionar lo que ha pasado. No creo que conceda más entrevistas sobre el bebé"

Alejandra Rubio se ha estrenado este miércoles como colaborada de 'Vamos a ver'

Alejandra Rubio, sobre su relación con Carlo Costanzia: "Me siento súper cuidada y querida"

Alejandra Rubio se ha estrenado este miércoles como colaboradora del club social en el plató de 'Vamos a ver'. Antes de nada, la hija de Terelu Campos ha respondido a las preguntas de Joaquín Prat y se ha mostrado muy ilusionada" en esta nueva etapa profesional.

Sobre cómo lleva la presión mediática a la que se ha visto sometida en los últimos meses, especialmente desde que se hizo pública su relación con Carlo Costanzia y su posterior e inesperado embarazo, Alejandra ha reconocido haberlo pasado mal: "Al principio lo gestioné bastante peor, pero según van pasando los días lo llevo mejor. La verdad es que ha sido complicado".

Alejandra Rubio, sobre la exclusiva de su embarazo: "En mi cabeza sigo sin ver cuál es el problema de haber dado la noticia así"

Alejandra ha reconocido que no calibró la repercusión que tendría su exclusiva sobre el embarazo: "En mi cabeza sigo sin ver cuál es el problema de haber dado la noticia así. Es verdad que yo no he dado exclusivas hablando de mi familia o de otros temas de mi vida, pero creo que era la mejor manera para dar una noticia así".

Sobre si tienen intención de protagonizar más portadas sobre su bebé, la colaboradora ha sido clara: "No creo que vaya a conceder más exclusivas sobre el bebé. Tengo bastante claro que no quiero enseñar su cara. Nunca digas nunca, pero no creo que lo haga".

Además, ha dejado claro lo enamorados que están tanto ella como Carlo: "Estamos muy bien, somos una pareja súper solida y me siento súper cuidada y querida. No entiendo por eso que se hable de rumores de crisis o de que me llevo mal con mi madre porque son cosas surrealistas que no pasan".