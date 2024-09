Alejandra Rubio responde a las acusaciones de Paola Olmedo en su exclusiva: "No es verdad"

Alejandra Rubio escucha con atención todas las declaraciones de Paola Olmedo en su última exclusiva

Defiende a Carmen Borrego y cuenta toda la verdad sobre la exclusiva del embarazo de Paola: "Estaba firmanda entre los tres"

Exclusiva | Paola Olmedo arremete contra la familia Campos: “Hay cosas que nunca voy a perdonar”

Alejandra Rubio se estrenó en 'Vamos a ver' escuchando la entrevista exclusiva que Paola Omedo, exsuegra de Carmen Borrego, ha dado a la revista 'Lecturas'. La ex de su primo ha criticado duramente a la familia Campos, ha señalado el papel de Borrego y ha hablado como nunca antes lo había hecho.

Paola Olmedo: "A Carmen Borrego le reprocho que vendiese mi embarazo"

Nuestra nueva colaboradora fue recibida con una entrevista bomba: Paola Olmedo. La ex del hijo de Borrego no se mordió la lengua en la exclusiva: "A Carmen le reprocho que vendiese mi embarazo. Es que a mí no se me consultó y yo era quien estaba embarazada". Por otro lado, añade: "Lo normal es que me hubiese llamado y me dijera: 'Oye Pao, voy a hacer esto".

"Lo pasé muy mal, no se me respetó y no tuvo empatía como madre", señala Paola a Carmen Borrego por la exclusiva que dio mientras ella estaba embarazada. Además, la protagonista de la entrevista fue más allá y relata cómo su pareja intentó parar a su madre: "Sé que José le pidió que no lo hiciera y aún así salió... es de esas cosas que nunca voy a perdonar, soy muy rencorosa".

Alejandra Rubio contesta a Paola Olmedo: "No es verdad"

La cara de Alejandra Rubio lo decía todo tras escuchar las declaraciones de Paola y, acto seguido, Joaquín Prat añade: "Puedo entender que te moleste que no seas tú quien de la noticia o que no seas tú la que decidas si quieres o no dar la noticia... y que sí sea tu suegra". Al escuchar esto, la nueva colaboradora responde al presentador: "Si fuera verdad... no es verdad".