Suso Álvarez opina sobre la pelea de Sofía Suescun y Maite Galdeano: "Hay mucho dolor"

Fue en la edición de GH 16 en donde el joven se implicó amorosamente con Sofía Suescun y pudo conocer de cerca a la joven y a su madre entre las paredes de Guadalix de la Sierra. Gracias a la relación que supo tener con ellas, Suso se ha pronunciado al respecto en plena alfombra roja del festival de Vitoria, en vísperas del estreno de 'Gran Hermano'. "Hay mucho dolor", dijo abiertamente lamentado lo sucedido y aclarando que hoy "no tiene contacto con ellos". Además, en otras entrevistas en donde habla sobre el tema, el joven se inclinó por su ex suegra a quién considera "maravillosa" y que "no tiene distorsionada la realidad, no está loca".