Carmen Borrego se rompe en el aniversario de la muerte de María Teresa: "Ella no habría permitido esto"

Carmen Borrego no está pasando por un buen momento a nivel personal. Al distanciamiento con su hijo José María y a la última entrevista exclusiva dada por su exnuera Paola Olmedo , se le suma que este jueves 5 de septiembre se cumple el primer aniversario de muerte de su madre, la gran María Teresa Campos.

Carmen Borrego, tras responder a Paola Olmedo en el plató de 'Vamos a ver', se ha roto al hablar de la muerte de su madre: "Parece que un año es mucho, pero un año no es nada y menos en la muerte de una madre. Creo que cuando se cumple un año es cuando tomas conciencia de verdad de que no está".

La colaboradora ha contado cómo se encuentra: "Llevo unos días fastidiada, que me cuesta dormir... siempre recordaré que tuve una grandísima madre y una grandísima abuela que nos enseñó a amar y no a odiar. Esté donde esté seguro que me está ayudando a tener la paz que tengo, a gestionar como ella lo habría hecho... porque para ella la familia era lo más importante y para mí también", ha comenzado casi entre lágrimas.