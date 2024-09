Exclusiva crimen de Halloween | La declaración del mayor de edad acusado del asesinato de Jesús: "Estaba vivo cuando le vi"

En estas declaraciones ante el juez cuando fue detenido, el acusado reconoce que llevaba un arma extensible, una navaja y haberle golpeado. Pero lo que este joven no admite es haberle provocado la muerte, ya que asegura que no vio "nada de sangre".

"Eran para intimidar. Es porque a mí, dos días atrás, me habían robado el móvil. Y nuestra intención era atracar con intimidación. Pues notamos que alguien ,como que, nos estaba siguiendo. Nos paramos y esperamos a que esa persona siguiera hacia delante. Decidimos ir detrás detrás de él. El chaval se gira y dice algo con la mano levantada. Se da la vuelta, me mira a mí y me pide la extensible", comienza.

El acusado sigue dando su versión de lo sucedido: "Se gira y me dice: ¿eres tan valiente de venir con tus amigos y no eres capaz de pegarte conmigo solo? ¡Suelta la porra! Él se vino para mí y antes de que él me agrediera, pues le di un puñetazo. Nada más que le di un puñetazo, di un paso hacia atrás, me quité del medio y empezó a pegarle con la extensible".