El abogado de Fran Rivera advierte que Isabel Pantoja tiene enseres de Paquirri: "Me falta llevar a Kiko como testigo"

"Cuando se hizo el testamento de Francisco Rivera se acordaron una serie de enseres de menor entidad que se tenían que repartir", ha señalado el abogado en primer lugar. Joaquín Moeckel ha explicado que los objetos que estarían reclamando los hermanos Rivera no valdrían dinero.

"Desde el punto de vista económico no tienen ningún valor en absoluto, pero desde el punto de vista sentimental tiene mucho valor para sus dos hijos, Francisco y Cayetano", ha asegurado el abogado. Tras esto, Joaquín Moeckel ha arremetido contra la actitud que está teniendo Isabel Pantoja.

El abogado ha explicado que la tonadillera empezó a decir que ella no había firmado nada y que tampoco había visto esos objetos personales. Según Joaquín Moeckel, Kiko Rivera ha confesado en un programa de televisión que esos enseres existen : "Yo vi en ese cuarto esa serie de enseres".

Por último, el abogado de Fran Rivera ha explicado que como no han podido recuperar esos objetos personales de Paquirri por las buenas se tendría que llevar a un pleito a Isabel Pantoja con Kiko Rivera como testigo: "Lo único que me quedaría sería un pleito, pero me hace falta llevar a su hermano como testigo".