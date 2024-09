La declaración de amor de Christian Gálvez a Patricia Pardo en directo: "Tengo a la mujer de mi vida al lado. Te amo"

Tras ver el plató del nuevo concurso de Cuatro y conocer su mecánica a través del propio Christian Gálvez, Patricia Pardo ha compartido con todos la "vergüenza" que estaba pasando: "Llevo todo el fin de semana muy nerviosa y diciéndole que no sabía qué preguntarle porque es complicado. Le he dado muchas veces y he pensado que no me gustaría que tu mujer, Paty, frenase lo que le diría Patricia Pardo, presentadora, a su compañero Christian Gálvez. Por eso te quiero decir que la periodista le diría que era un sinsentido y una terrible injusticia que un grandísimo profesional como tú estuviese sin programa", le ha dicho en directo.