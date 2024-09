Carmen Borrego, rota tras el 'no' saludo de su hijo: "Entiendo perfectamente que no era el momento, pero no estoy bien"

"No tenía ni idea, ni me podía imaginar que él pudiera entrar por teléfono... pero en ese momento en el que yo tengo laprimera posibiidad en siete meses en terner una relación cón él, un 'hola' o 'adiós', es lo que hizo desbordarme ", cuenta sobre la llamada en '¡De viernes!'.

Por otro lado, Carmen Borrego comprende por qué actuó así su hijo: "Entiendo perfectamente que no era el momento, le apoyo porque sé que no era el momento". Sin embargo, Verónica Dulanto le responde: "Nos impactó a todos, creo que saludar a su madre no tiene nada que ver...".

"Bueno, él saludó, no dijo 'hola a todos menos a mi madre'. Lo que pasa es que los presentadores le dijeron '¿quieres decirle algo a tu madre?' y él respondió que no era el momento", sentencia nuevamente Carmen Borrego ante las preguntas de sus compañeros de plató. Además, la colaboradora quiere dejar claro algo muy importante: "Yo recebí un mensaje que a mí me valió de mucho, no lo voy a hacer público y a mí ese mensaje me dio mucha paz".