Una exnarcotraficante relata conexiones entre clanes de norte y del sur de España: "Vino con una mochila de 300.000 euros"

La mujer nos habla del "patrón", que le pedía que no le llamara por su nombre y que utilizara el apodo "Guchi".

"Siempre el negocio era entre el sur y aquí", aseguraba esta mujer que nos hablaba también de su papel en la banda: "Me preguntó si le podría hacer el favor de pagar alguna factura, yo le decía que sí y él me traída dinero a casa".

Habla de cantidades que van desde los 10.000 hasta los 70.000 euros y cuenta que se los llevaba en bolsas de plástico, mochilas o incluso envasados al vacío: "Me daba el numero de cuenta y me decía cuál era el concepto que tenía que poner y siempre era pago de facturas, lo que sí, siempre me pedía de pagarlo por el cajero, nunca accediendo entro del banco".